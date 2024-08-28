WSJ: в 2018 году Макрон предлагал Дурову перенести штаб-квартиру Telegram во Францию

Сегодня в 08:48
Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

Источники рассказали газете The Wall Street Journal о встрече президента Франции Эмманюэля Макрона и Павла Дурова в 2018 году. На совместном обеде глава государства предложил бизнесмену перенести штаб-квартиру Telegram в Париж.

По данным издания, основатель мессенджера тогда отказался от идеи. Один из собеседников добавил, что тогда же Дуров обсудил с политиком возможность получения французского гражданства. Паспорт страны предприниматель получил позже, в августе 2021 года.

Также в материале WSJ говорится о совместной операции спецслужб Франции и ОАЭ под кодовым названием Purple Music. В ходе мероприятий якобы был взломан айфон Дурова. Действия правоохранительных органов источники объяснили беспокойством из‑за присутствия боевиков ИГИЛ* в мессенджере: террористы использовали приложение для вербовки боевиков и планирования атак.

Еще один собеседник, близкий к основателю Telegram, рассказал журналистам, что разработчики годами игнорировали повестки и судебные постановления. Документы от силовиков якобы копились на отдельном адресе электронной почты компании, и его почти не проверяли.

Комментируя задержание Дурова, Макрон говорил, что дело главы Telegram «ни в коем случае не политическое».

В то же время последние семь лет президент Франции активно пользуется сервисом. По информации журналистов, он «недавно» заходил в приложение. Более того, через мессенджер также общаются министры страны, депутаты Национальной ассамблеи и члены партии Макрона.

* Группировка ИГИЛ («Исламское государство») признана в России террористической организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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