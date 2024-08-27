В музее в Израиле пятилетний мальчик разбил сосуд возрастом 3500 лет. Его не стали ругать

В музее Хехта в израильском городе Хайфа пятилетний ребенок разбил древний сосуд, созданный в период позднего бронзового века около 3500 лет назад. Об этом сообщил Sky News.

Мальчик случайно уронил редкую урну, найденную в Самарии. Он и его мама были заметно напуганы случившимся. Однако директор музея Инбал Ривлин успокоила посетителей, пообещав не выдвигать никаких претензий.

Более того, Ривлин пригласила ребенка вернуться в музей на экскурсию. Она отметила, что сосуд намеренно не находился за защитным ограждением, поскольку создатель музея Рубен Хехт верил, что археологические находки должны быть максимально доступны для посетителей.

Древняя урна хранилась в музее на протяжении 35 лет. Артефакт типичен для региона Ханаан и предназначен для транспортировки и хранения вина или оливкового масла. «Он восходит к временам Давида и царя Соломона», — рассказали сотрудники музея.

Они добавили, что сосуд был очень редкой находкой. В отличие от других подобных артефактов, этот сохранился в изначальном состоянии, не был расколот и не имел утерянных частей.