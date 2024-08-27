Рэпера Lil Baby арестовали по подозрению в незаконном хранении оружия

Американского рэпера Lil Baby арестовали в Лас-Вегасе по подозрению в незаконном хранении оружия. Об этом сообщил Independent.

Музыканта задержали в районе Лас-Вегас-Стрип ночью с 25 на 26 августа. Адвокаты артиста Дрю Финдлинг и Дэвид Чеснофф заявили, что «активно расследуют», почему их подопечного взяли под стражу.

По словам юристов, у 29-летнего Доминика Джонса (это настоящее имя Lil Baby) есть действующее разрешение на ношение оружия, полученное в штате Джорджия. Тем не менее, в Лас-Вегасе ему предстоит предстать перед судом 1 октября.

Lil Baby пока не предъявили официальные обвинения в совершении преступления. Исходя из судебных протоколов, рэпера освободили из‑под стражи после выплаты залога. Какую сумму потребовали за музыканта, неизвестно.