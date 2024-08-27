Рэпера Lil Baby арестовали по подозрению в незаконном хранении оружия

Сегодня в 01:02
Фото: Gilbert Flores / Getty Images

Американского рэпера Lil Baby арестовали в Лас-Вегасе по подозрению в незаконном хранении оружия. Об этом сообщил Independent.

Музыканта задержали в районе Лас-Вегас-Стрип ночью с 25 на 26 августа. Адвокаты артиста Дрю Финдлинг и Дэвид Чеснофф заявили, что «активно расследуют», почему их подопечного взяли под стражу.

По словам юристов, у 29-летнего Доминика Джонса (это настоящее имя Lil Baby) есть действующее разрешение на ношение оружия, полученное в штате Джорджия. Тем не менее, в Лас-Вегасе ему предстоит предстать перед судом 1 октября.

Lil Baby пока не предъявили официальные обвинения в совершении преступления. Исходя из судебных протоколов, рэпера освободили из‑под стражи после выплаты залога. Какую сумму потребовали за музыканта, неизвестно.

Lil Baby родился в Атланте. В юности он неоднократно попадал в неприятности и бросил школу в десятом классе. У музыканта вышло три альбома — в 2018, 2020 и 2022 году. Среди его самых популярных треков — «The Bigger Picture», «Yes Indeed» и «Drip Too Hard».

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