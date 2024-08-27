СМИ: пилоты авиакомпании «Победа» пожаловались на экономию топлива в ущерб безопасности

Пилоты российской авиакомпании «Победа» пожаловались на экономию топлива на рейсах в ущерб безопасности. Об этом написал телеграм-канал «Авиаторщина».

Он опубликовал письмо анонимного летчика, который упрекнул руководство перевозчика в прессинге сотрудников. По словам мужчины, пилотов вынуждают летать с минимальным количеством топлива.

Согласно письму, расчеты расхода топлива делаются исходя из самых коротких маршрутов. Воспользоваться ими пилоты могут не всегда. Из‑за чего зачастую самолеты летают буквально на резервном топливе, которое требуется для ухода на запасной аэродром.

«В летнее время очень актуален обход засветов (гроз) и опасных метеоявлений, а многие командиры боятся запросить дополнительное топливо, так как идет жесткий прессинг за любое лишнее топливо», — пояснил автор обращения.

Он подчеркнул, что даже на стандартные схемы захода на посадку «топлива не хватает уже». «Зачастую неверные данные по ветру в расчетах усугубляют проблему», — добавил якобы пилот «Победы».

По словам мужчины, многие пилоты уже уволились из авиакомпании из‑за сложившейся ситуации. Остальные «летают с повышенным уровнем стресса» и опасаются, что топлива в полете может не хватить. Это, как считает автор письма, «влияет на правильность принятия решения экипажа».

В письме также утверждается, что пилоты летают больше положенного. Чтобы скрыть это, как заявляет автор, «в системе и бехгалтерии лишние рейсы удаляли».

Еще один пилот «Победы», также пожелавший остаться анонимным, в разговоре со СМИ подтвердил ситуацию. «В Москве часто прилет и плотно. Сидишь за яйца держишься», — прокомментировал он.