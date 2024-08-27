У космодрома Starbase в Техасе установят трехметровый бюст предпринимателя и основателя SpaceX Илона Маска. Он вдохновлен знаменитым кривым портретом, завирусившимся в сети в 2019 году.

В интернете появилось видео, на котором покрытую бронзой статую перемещают на автомобиле Tesla Cybertruck по улицам Браунсвилла. San Antonio Express-News выяснил, что бюст заказал французский бизнесмен Луи.

Он ранее уже установил фреску с изображением Маска высотой в три этажа на пути к Starbase. Теперь же Луи реализовал новый проект к так называемому «Дню Илона» («ElonDay») — празднованию «искусства, технологий и мемов» в Браунсвилле.

«ElonDay — это не просто дань уважения достижениям Илона Маска, но и празднование культуры мемов, которая продолжает развлекать и оказывать влияние. Мероприятие задумано как пространство для содержательной беседы и общения с сообществом, привлекающее как поклонников Маска, так и критиков», — рассказали организаторы.

Мем «Илон, я нарисовал тебя» появился весной 2019 году после того, как в сети распространился карандашный портрет Маска. Он получился не очень удачным: на изображении у бизнесмена слишком близко посаженные глаза, опухшие щеки и приоткрытый рот. Тем не менее, рисунок очень понравился пользователям интернета и стал вирусным.