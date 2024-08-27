Свитер Чендлера и кубок Геллеров из «Друзей» уйдут с молотка

Warner Bros. Television и аукционный дом Julien’s проведут в Лос-Анджелесе торги, посвященные сериалу «Друзья». Аукцион состоится 23 сентября и будет приурочен к 30-летию шоу.

С молотка уйдут десятки предметов со съемочной площадки. Среди них серый свитер Рейчел, джинсовое пальто Фиби и фиолетовая рубашка с желтым галстуком Гантера. Еще один лот — свитер, в котором Чендлер Бинг появляется в 10-й серии 7-го сезона. Герой одет в этот свитер во время сцены в кофейне, где Моника говорит ему, что не собирается менять фамилию на Бинг.

На аукционе также продадут предметы обстановки из квартир персонажей, включая кубок Геллеров и поздравительную речь Джо на свадьбе Моники и Чендлера. Другим лотом значится полноразмерная копия дивана из «Центральной кофейни».