Бэд Банни снимется в новом фильме Даррена Аронофски «Пойман на краже»

Сегодня в 22:40

Пуэрто-риканский рэпер Бэд Банни снимется в фильме «Пойман на краже» («Caught Stealing») Даррена Аронофски, автора «Реквиема по мечте» и «Черного лебедя».

Новая картина кинематографиста будет экранизацией книги Чарли Хьюстона. Писатель сам напишет ее сценарий. Продюсировать проект будет Protozoa. В актерский состав войдет Остин Батлер («Элвис», «Дюна: Часть вторая»).

Фильм расскажет о выгоревшем бывшем бейсболисте Хэнке Томпсоне, который ввязывается в жестокую борьбу за выживание в криминальном мире Нью-Йорка 1990-х годов. Хэнка сыграет Батлер. Какая роль достанется Бэд Банни, неизвестно.

В триллере также снимутся Зои Кравиц («Меломанка», «Большая маленькая ложь»), Реджина Кинг («Рэй», «Хранители»), Мэтт Смит («Дом Дракона», «Корона»), Лив Шрайбер («В центре внимания») и Уилл Брилл («ОА»).