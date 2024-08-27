В Индии подросток объявил голодовку, пока мать не купит ему айфон

Индийский подросток объявил голодовку, чтобы вынудить мать купить ему iPhone. Об этом в X рассказал местный журналист Абхишек.

Он выложил видео, снятое владельцем магазинов смартфонов, куда молодой человек пришел за новым гаджетом. Бизнесмен взял у парня небольшое интервью, в котором тот признался, что голодал три дня, чтобы убедить маму купить айфон.

Мать подростка, которая продает цветы возле храма, тоже присутствует в ролике. Она говорит, что счастлива, но хочет, чтобы сын заработал деньги и принес их в дом. На ее лице, однако, в это время трудно найти признаки счастья.

Видео: @AbhishekSay/X

«Это видео удручает. Мать этого мальчика продает цветы возле храма. Он настоял на покупке айфона и голодал три дня. В конце концов мать сдалась и купила ему айфона на свои с трудом заработанные деньги. Выражение ее лица говорит о многом», — прокомментировал Абхишек.