В Удмуртии придумали антивозрастной корм для кошек

В Удмуртии разработали добавку в корм для кошек, которая имеет антивозрастное действие. Об этом написал портал Udm-info.
Инновацию придумали в Ижевской медакадемии. По словам ученых, их разработка — первая в мире. Она влияет на клетки в организме животных и позволяет замедлить старение.
«Уже через три месяца мы видим результат, который связан с увеличением белков, связанными с увеличением продолжительности жизни и уменьшением признаков, молекулярных маркеров, которые связаны со старением», — пояснил научный руководитель проекта Владимир Протопопов.
Специалисты уже запатентовали изобретение. Они отметили, что в ходе тестирования добавки ни одна кошка не пострадала. В исследовании участвовали уличные животные, находящиеся в приютах.
По словам ученых, поначалу питомцы были больными и слабыми, но корм улучшил их состояние. «Сейчас они в замечательном состоянии, у них отличный аппетит, и, самое главное, они все здоровы», — отметила ветеринар Татьяна Торопова.