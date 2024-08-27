В Удмуртии придумали антивозрастной корм для кошек

В Удмуртии разработали добавку в корм для кошек, которая имеет антивозрастное действие. Об этом написал портал Udm-info.

Инновацию придумали в Ижевской медакадемии. По словам ученых, их разработка — первая в мире. Она влияет на клетки в организме животных и позволяет замедлить старение.

«Уже через три месяца мы видим результат, который связан с увеличением белков, связанными с увеличением продолжительности жизни и уменьшением признаков, молекулярных маркеров, которые связаны со старением», — пояснил научный руководитель проекта Владимир Протопопов.

Специалисты уже запатентовали изобретение. Они отметили, что в ходе тестирования добавки ни одна кошка не пострадала. В исследовании участвовали уличные животные, находящиеся в приютах.