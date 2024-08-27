В Удмуртии придумали антивозрастной корм для кошек

Сегодня в 21:57
Фото: Zoë Gayah Jonker/Unsplash

В Удмуртии разработали добавку в корм для кошек, которая имеет антивозрастное действие. Об этом написал портал Udm-info.

Инновацию придумали в Ижевской медакадемии. По словам ученых, их разработка — первая в мире. Она влияет на клетки в организме животных и позволяет замедлить старение.

«Уже через три месяца мы видим результат, который связан с увеличением белков, связанными с увеличением продолжительности жизни и уменьшением признаков, молекулярных маркеров, которые связаны со старением», — пояснил научный руководитель проекта Владимир Протопопов.

Специалисты уже запатентовали изобретение. Они отметили, что в ходе тестирования добавки ни одна кошка не пострадала. В исследовании участвовали уличные животные, находящиеся в приютах.

По словам ученых, поначалу питомцы были больными и слабыми, но корм улучшил их состояние. «Сейчас они в замечательном состоянии, у них отличный аппетит, и, самое главное, они все здоровы», — отметила ветеринар Татьяна Торопова.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами