Джоэл МакХейл присоединится к третьему сезону «Шершней»

Американский актер Джоэл МакХейл, известный по сериалу «Сообщество» и фильму «Информатор» Стивена Содерберга, снимется в третьем сезоне «Шершней». Об этом сообщил Deadline.
Артист исполнит эпизодическую роль, какую именно — держится в секрете. Помимо него в продолжении шоу появятся Мелани Лински, Тони Сайпресс, Джульетта Льюис, Кристина Риччи, Лорен Амброуз и Симона Кесселль, Софи Нелисс, Жасмин Савой Браун, Софи Тэтчер, Саманта Ханратти, Лив Хьюсон, Кортни Итон.
Авторами сериала выступают Эшли Лайл и Барт Никерсон («Наркос»). Над проектом также работают шоураннер Джонатан Лиско и продюсеры Дрю Коминс, Джефф Берд, Сара Л.Томпсон, Амени Рожа и Брэд Ван Аррагон.
Шоу снимает студия Lionsgate для телеканала Showtime. «Шершней» показывает, кроме того, стриминговый сервис Paramount+. Релиз третьего сезона состоится не раньше 2025 года.
Первый сезон «Шершней» стартовал в ноябре 2021 года. Он рассказал о женщинах, которые двадцать пять лет назад, будучи подростками, попали в авиакатастрофу и вынуждены были выживать вдали от цивилизации. Девушки сумели спастись, однако история их выживания стала самым мрачным из их секретов.
Второй сезон вышел в марте 2023 года, его первый эпизод посмотрели около 2 млн зрителей на всех платформах. Showtime утверждал, что «Шершни» собрали самую большую аудиторию среди всех сериалов за последние как минимум десять лет. До этого рекорд телеканала принадлежал второму сезону «Родины», вышедшему в 2012 году.