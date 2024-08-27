Джоэл МакХейл присоединится к третьему сезону «Шершней»

Американский актер Джоэл МакХейл, известный по сериалу «Сообщество» и фильму «Информатор» Стивена Содерберга, снимется в третьем сезоне «Шершней». Об этом сообщил Deadline.

Артист исполнит эпизодическую роль, какую именно — держится в секрете. Помимо него в продолжении шоу появятся Мелани Лински, Тони Сайпресс, Джульетта Льюис, Кристина Риччи, Лорен Амброуз и Симона Кесселль, Софи Нелисс, Жасмин Савой Браун, Софи Тэтчер, Саманта Ханратти, Лив Хьюсон, Кортни Итон.

Авторами сериала выступают Эшли Лайл и Барт Никерсон («Наркос»). Над проектом также работают шоураннер Джонатан Лиско и продюсеры Дрю Коминс, Джефф Берд, Сара Л.Томпсон, Амени Рожа и Брэд Ван Аррагон.

Шоу снимает студия Lionsgate для телеканала Showtime. «Шершней» показывает, кроме того, стриминговый сервис Paramount+. Релиз третьего сезона состоится не раньше 2025 года.

Первый сезон «Шершней» стартовал в ноябре 2021 года. Он рассказал о женщинах, которые двадцать пять лет назад, будучи подростками, попали в авиакатастрофу и вынуждены были выживать вдали от цивилизации. Девушки сумели спастись, однако история их выживания стала самым мрачным из их секретов.