Москвичке, избитой мужем при детях, отменили наказание за «неисполнение родительских обязанностей»

Мосгорсуд отменил наказание москвичке Александре К., которой вынесли предупреждение за «неисполнение родительских обязанностей» после того, как муж избил ее на глазах детей. Об этом сообщает Консорциум женских НПО.

«Мосгорсуд услышал наши доводы о том, что в ситуации, когда несовершеннолетние дети оказались очевидцами физического конфликта между супругами, не может свидетельствовать о неисполнении Александрой обязанностей по воспитанию и содержанию своего несовершеннолетнего ребенка, поскольку ее действия были направлены на защиту себя от провокаций супруга и его физического воздействия. Кроме того, события произошли в съемной однокомнатной квартире, у нее не было объективной и реальной возможности оградить детей от разъяренного мужа», — отметила адвокат Александры Анастасия Тюняева.

В январе 2024 года Александру в очередной раз побил супруг Андрей, с которым она тогда пыталась развестись. Мужчина пришел к ней в квартиру, где женщина была с двумя детьми. Сперва он требовал отдать ему дочь, а когда Александра стала просить его уйти, начал бить ее и душить, вызвал полицию и заявил, что это «жена на него кидалась».

Прибывшие на место правоохранители забрали в участок агрессора и его жену с годовалой дочкой. Из отдела полиции в комиссию по делам несовершеннолетних направили протокол о правонарушении, составленный на Александру. Аналогичный протокол был составлен и на Андрея.

На комиссии по делам несовершеннолетних женщина заявила, что супруг регулярно бьет ее и преследует, а она пытается добиться развода. Несмотря на это, члены комиссии сочли, что Александра виновна в неисполнении родительских обязанностей и в качестве административного наказания вынесли ей предупреждение.

Адвокатесса Александры Анастасия Тюняева пыталась оспорить это в районном суде, но он оставил решение комиссии в силе. Тогда она подала жалобу в Мосгорсуд, который отменил наказание.