Документальный фильм об Элтоне Джоне выйдет на Disney+ в декабре

Сегодня в 20:51
Фото: Kevin Mazur/Getty Images

Документальный фильм «Элтон Джон: Никогда не поздно» выйдет 13 декабря на стриминговом сервисе Disney+. Об этом сообщил Forbes.

Картину срежиссировали Р.Джей Катлер, работавший над лентой «Билли Айлиш: Слегка размытый мир», и партнер музыканта Дэвид Ферниш. Они рассказали, как Джон вспоминает события из своей 50-летней карьеры сегодня.

«Готовясь к последнему концерту в Северной Америке на стадионе „Доджер“, Элтон переносит нас в прошлое, чтобы рассказать о необычайных взлетах и душераздирающих падениях своих ранних лет и о том, как он преодолел невзгоды, абьюз и зависимость, чтобы стать иконой, которой он является сегодня», — говорится в синопсисе проекта.

Фильм можно будет увидеть не только онлайн, но и офлайн: с 15 ноября он выйдет в ограниченный кинопрокат в США и Великобритании. Впервые ленту показали публике на фестивале в Торонто в июне.

Продюсерами картины выступили Тревор Смит, Элиза Перлштейн, Марк Блатти, Люк Ллойд Дэвис, Рейчел Пейли, Джейн Ча Катлер и Джон Баттсек. Документалку выпустили Disney Branded Television, Rocket Entertainment и This Machine Filmworks.

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