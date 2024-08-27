Документальный фильм об Элтоне Джоне выйдет на Disney+ в декабре

Документальный фильм «Элтон Джон: Никогда не поздно» выйдет 13 декабря на стриминговом сервисе Disney+. Об этом сообщил Forbes.

Картину срежиссировали Р.Джей Катлер, работавший над лентой «Билли Айлиш: Слегка размытый мир», и партнер музыканта Дэвид Ферниш. Они рассказали, как Джон вспоминает события из своей 50-летней карьеры сегодня.

«Готовясь к последнему концерту в Северной Америке на стадионе „Доджер“, Элтон переносит нас в прошлое, чтобы рассказать о необычайных взлетах и душераздирающих падениях своих ранних лет и о том, как он преодолел невзгоды, абьюз и зависимость, чтобы стать иконой, которой он является сегодня», — говорится в синопсисе проекта.

Фильм можно будет увидеть не только онлайн, но и офлайн: с 15 ноября он выйдет в ограниченный кинопрокат в США и Великобритании. Впервые ленту показали публике на фестивале в Торонто в июне.