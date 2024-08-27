Женщины в семь раз чаще мужчин плачут на работе

Каждая вторая россиянка (52%) хотя бы раз плакала из‑за работы на своем рабочем месте. Среди мужчин доля таких — всего 7%, говорится в исследовании портала Superjob.

По мнению 42% жителей РФ, плакать на работе недопустимо. 22% опрошенных считают, что расплакаться на рабочем месте могут как женщины, так и мужчины. Каждый десятый уверен, что слезы простительны только женщинам.

Более терпимы к слезам на работе россияне до 34 лет (37%). Сторонников сдержанного поведения в коллективе оказалось больше среди мужчин — 46% против 38% женщин.

Среди тех, кому доводилось плакать на работе, больше менеджеров по работе с клиентами, учителей и воспитателей, продавцов. Эксперты объясняют это тем, что работа с людьми всегда сопряжена с эмоциями.

В опросе приняли участие 1600 совершеннолетних респондентов из 359 населенных пунктов во всех российских округах.