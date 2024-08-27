В крупнейшем аэропорту мира у самолета лопнула шина. Погибли два человека

В аэропорту американского города Атланты, считающемся крупнейшим воздушным портом мира, у самолета лопнула шина шасси. Об этом сообщил USA Today.

Авария произошла с лайнером авиакомпании Delta Air, который находился на стоянке. Шина лопнула при попытке техников заменить ее. Жертвами оказались работники аэропорта: двое погибли, еще один получил травмы.

О его состоянии пока мало информации. Известно, что у мужчины серьезные повреждения. Его госпитализировали. Delta Air обязалась оказать всю возможную поддержку пострадавшему сотруднику и семьям погибших.

«Семья Delta благодарна за быстрые действия тех, кто оказался на месте происшествия, и медицинских команд. Мы сейчас работаем с местными властями и проводим расследование, чтобы определить, что произошло», — сказали в авиакомпании.

В пресс-службе аэропорта Атланты отметили, что трагедия произошла на территории, подконтрольной перевозчику. Инцидент не затронул инфраструктуру аэропорта и не повлиял на его деятельность.