«Гилти Плэжас»: кинокритик Алиса Таежная запускает курс о любимых фильмах, от которых немного стыдно

Кинокритик Алиса Таежная открыла запись на новый онлайн-курс «Гилти Плэжас» — о фильмах, от которых всегда хорошо, но немножко стыдно.

«Мы будем обсуждать самые любимые фильмы, на которых выросли и которые считаются легкомысленными, а значит, любить их всерьез как будто бы немного стыдно. Сумасбродная фантастика и захватывающие экшны, комедии о взрослении и фильмы про оборотней, мелодрамы и фильмы про шпионов — в общем, все, что делает нас счастливыми», — говорится в описании курса.

Участники программы разберут и обсудят «Пятый элемент» и «Людей в черном», «Грязные танцы» и «Красотку», «The Lost Boys» и «Сумерки», «Дрянных девчонок» и «Американский пирог», «Дьявол носит Prada» и «Блондинку в законе», «Маску» и «50 первых свиданий», «Без лица» и «Правдивую ложь».