СМИ: в Домодедово вокзал у «Горок Ленинских» превратят в центр современного искусства

В Домодедово павильон железнодорожной платформы Ленинская превратят в центр современного искусства. Об этом написал телеграм-канал «Москва. Детали».

Здание в стиле сталинского ампира построил в 1954 году архитектор Борис Мезенцев. Оно расположено рядом с музеем-заповедником «Горки Ленинские», где последние годы жизни провел Владимир Ленин.

К концу 1990-х вокзал обветшал, после чего его закрыли. Постройка осталась заброшенной. Однако в 2020-х павильон купили и даже провели в нем выставку «АртДеньги». Теперь же меценат Вадим Федорец, по данным СМИ, намерен сделать из него культурный центр.

«В дальнейшем в здании планируют открыть центр современного искусства, сделать резиденции для художников (на огромном чердаке) и использовать объект как площадку для различных съемок и мероприятий. Реставрация здания ведется… на личные средства его нового владельца», — рассказали «Москва. Детали».

Впрочем, недавно историческое здание появилось на «Авито». Его предлагают приобрести за полмиллиарда рублей. Продавец предлагает «прикоснуться к истории и стать ее частью».