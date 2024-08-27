Создатели «Тайны Мэрилин Монро» выпустят документальный сериал о принцессе Диане

Продакшен-компании EverWonder Studio и Empress Films выпустят документальный сериал о принцессе Диане. Об этом сообщил Deadline.

Проект будет называться «Кто убил Диану?». В нем расскажут об обстоятельствах смерти принцессы Уэльской в 1997 году. В сериал войдут редкие интервью с ключевыми героями, имеющими отношение к трагедии.

Режиссером и исполнительным продюсером сериала станет Эмма Купер, основательница Empress Films. Ранее она работала над лентами «Исчезновение Мэдлин МакКанн», «Депп против Херд» и «Тайна Мэрилин Монро: Неуслышанные записи».

Когда «Кто убил Диану?» выйдет на экраны, пока неясно. Также еще не определено, состоится ли релиз на каком‑либо телеканале или на одном из стриминговых сервисов.