Создатели «Тайны Мэрилин Монро» выпустят документальный сериал о принцессе Диане

Продакшен-компании EverWonder Studio и Empress Films выпустят документальный сериал о принцессе Диане. Об этом сообщил Deadline.
Проект будет называться «Кто убил Диану?». В нем расскажут об обстоятельствах смерти принцессы Уэльской в 1997 году. В сериал войдут редкие интервью с ключевыми героями, имеющими отношение к трагедии.
Режиссером и исполнительным продюсером сериала станет Эмма Купер, основательница Empress Films. Ранее она работала над лентами «Исчезновение Мэдлин МакКанн», «Депп против Херд» и «Тайна Мэрилин Монро: Неуслышанные записи».
Когда «Кто убил Диану?» выйдет на экраны, пока неясно. Также еще не определено, состоится ли релиз на каком‑либо телеканале или на одном из стриминговых сервисов.
«Изучение историй легендарных женщин в расследовательской журналистской документалистике — это моя страсть. Как и в случае с „Тайной Мэрилин Монро“, мы взяли историю, которую, как считалось, знал весь мир, и показали скрытую правду. Я намерена подойти к истории этой любимой и культовой женщины со свежим взглядом, новыми голосами и ранее неизвестной информацией», — сказала Купер.