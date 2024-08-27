Эстония планирует сдавать тюрьмы в аренду другим странам ЕС

Сегодня в 17:35
Фото: Matthew Ansley/Unsplash

Власти Эстонии рассматривают вопрос сдачи тюрем в аренду странам Евросоюза, в которых не хватает мест для заключенных. Об этом пишет Bloomberg.

Глава Минюста Лииса Пакоста отметила, что Эстония — одна из четырех стран ЕС, где преступность находится на низком уровне. Сейчас три эстонских тюрьмы остаются полупустыми. При этом в других европейских государствах преступность растет, а мест для заключенных не хватает.

С помощью сдачи тюрем в аренду Эстония может дополнительно привлечь в бюджет около 30 млн евро. «Сдавая тюремные помещения в аренду, мы обеспечим значительно больше рабочих мест с вполне приемлемой зарплатой. Мы могли бы решить несколько вопросов, связанных с дефицитом бюджета», — сказала Пакоста.

Правительство страны пока не приступило к обсуждению инициативы. Перед тем как принять предложение, его должен одобрить кабмин.

Ранее к аналогичной практике прибегали Нидерланды. Страна сдавала тюрьмы в аренду Норвегии.

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