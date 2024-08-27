На ютуб-канале Paramount Pictures появился первый трейлер фильма «Соник-3 в кино». В нем Сонику противостоит новый противник — еж Шэдоу, озвученный Киану Ривзом.

Режиссером третьей части, как и предыдущих двух, стал Джефф Фаулер, а Патрик Кейси и Джош Миллер вновь отвечают за сценарий. К своим ролям вернулись актеры озвучки, а Джим Кэрри вновь сыграл злодея Доктора Роботника.

Подробности сюжета нового «Соника» держатся в секрете. В первой части главный герой объединился с шерифом небольшого городка Томом, чтобы избежать ареста правительством и Доктором Роботником. В сиквеле 2022 года к Сонику присоединился его друг лисенок Тейлз, с которым они вместе помешали ехидне Наклзу и Роботнику получить изумруды Хаоса.