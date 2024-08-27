Вышел дебютный тизер «Жатвы» Афины Рахель Цангари

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В сети появился первый тизер фильма «Жатва» греческой режиссерки Атины Рэйчел Цангари, снявшей фильмы «Аттенберг» и «Шевалье», а также спродюсировавшей картины Йоргоса Лантимоса «Альпы» и «Клык».

«Жатва» — вольная адаптация одноименного романа Джима Крейса. Действие фильма происходит в отдаленной деревне в средневековой Англии. Во времена экономических потрясений местные жители находят козлов отпущения в лице трех незнакомцев.

Главную роль в ленте исполнил Калеб Лэндри Джонс, известный по лентам «Люди Икс: Первый класс», «Прочь» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Также в фильме снимаются Гарри Меллинг (фильмы о Гарри Поттере, «Баллада Бастера Скраггса»), Рози МакЮэн («Грустная Джин»), Аринзе Кене («Пас»), Талисса Тейшейра («Форсаж: Хоббс и Шоу») и Фрэнк Диллэйн («Гарри Поттер и Принц-полукровка»).

Цангари написала сценарий вместе с Джослин Барнс («Округ Хейл утром и вечером»). Продюсерами фильма выступили Ребекка О’Брайен (Sixteen Films), Барнс (Louverture Films), а также компании The Match Factory, Haos Film Цангари и Meraki Film.