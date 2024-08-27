Легализацию эвтаназии поддерживает каждый второй россиянин

Легализацию эвтаназии для неизлечимо больных людей поддерживает 49% россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Эта доля почти не изменилась с 2019 года, когда она составляла 50%.

При этом процент россиян, которые затрудняются ответить на вопрос о легализации эвтаназии, за пять лет значительно вырос — с 10 до 18%. Противников легализации соответственно стало меньше — 33 вместо 50%.

Наибольшую поддержку идея законодательного разрешения эвтаназии находит у молодежи 18–24 лет (74%). Среди людей старше 60 лет мнения по этому вопросу разделились (39% за легализацию, 41% против).

Если же говорить не о легализации эвтаназии, а об отношении к самой процедуре, то здесь российское общество делится на три примерно равные группы: 28% сторонников, 34% противников и 30% равнодушных.

Больше всего сторонников среди молодежи и россиян зрелого возраста (31–40%), а также жителей городов с населением от 100 тыс. человек (28–37%). Противники чаще встречаются среди пожилых россиян (47%), жителей Северного Кавказа (47%) и сельской местности (41%).

Самые распространенные аргументы за эвтаназию: это должно быть выбором каждого человека, у людей должна быть возможность уйти из жизни без боли, эвтаназия может прекратить страдания неизлечимо больных.