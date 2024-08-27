Бейсболист Дэнни Дженсен сыграл за две команды в одном матче

Сегодня в 15:41
Фото: Paul Rutherford/Getty Images

Бейсболист Дэнни Дженсен вошел в историю, как первый игрок, сыгравший в составе двух соперничающих команд за один матч. Об этом рассказало издание The Athletic.

Первая игра между «Торонто Блю Джейс» и «Бостон Ред Сокс» состоялась 26 июня — тогда Дженсен играл в составе канадцев. Однако из‑за сильного дождя уже начавшийся матч решили перенести.

Спустя месяц — 27 июля — Дженсена обменяли в «Ред Сокс». А уже в конце августа состоялась доигровка их прерванного матча с «Блю Джейс», и бейсболист вышел на поле в составе бостонской команды. Игра закончилась победой команды из Торонто со счетом 4:1.

«Это был очень крутой момент. Я не знаю, повторится ли такое еще раз. Для этого должны сложиться все звезды. Но я рад, что все получили удовольствие», — прокомментировал менеджер «Ред Сокс» Алекс Кора.

«Наверное, это я еще не до конца это осознал. Я был удивлен, когда узнал, что я первый, кто это сделал. Оставить такой след в игре — это странно и интересно. Я благодарен за такую возможность. И в конце концов, это просто круто», — поделился Дженсен.

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