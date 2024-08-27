На дебаты кандидатов в губернаторы Петербурга никто не пришел

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Два запланированных эфира с дебатами кандидатов в губернаторы Петербурга не состоялись без объяснения причин. На это обратила внимание «Ротонда».

Вместо дебатов, которые должны были пройти вечером 26 августа на «Радио России», там начали рассказывать про гатчинский фестиваль света. Утром 27 августа на телеканале «Россия 1 — Санкт-Петербург» вместо запланированных дебатов показали криминальные новости.

На должность главы Петербурга претендуют четверо: действующий губернатор Александр Беглов, который идет от «Единой России», Максим Яковлев от ЛДПР, Павел Брагин от «Зеленых» и председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович.

Малинкович объяснил «Ротонде» свое отсутствие тем, что считает неэффективными радиодебаты. Брагин комментировать ситуацию отказался, заявив, что очень занят.