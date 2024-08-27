Илья Мэддисон уверен, что популяризовал День огурца. В Суздале о блогере не слышали

В администрации Суздаля не считают, Илья Мэддисон помог городскому Дню огурца обрести популярность в соцсетях. Об этом пишет RTVI.

В конце июля стример посетовал, что в Суздале не заметили его вклад в популяризацию праздника. Он связал хайп вокруг мероприятия со своими видео.

«Буквально несколько лет назад всем было плевать и на праздник огурца и на Суздаль в целом. А после того, как я туда сгонял и сделал видос, хайп вокруг этого движа стал невероятно расти», — написал Мэддисон.

На ютубе можно найти два видео блогера: одно от июля 2019 года с 992 тыс. просмотров, а другое от августа 2022 года с 480 тыс. просмотров.

«Раньше там можно было за 500 рублей гостишку снять на неделю или хату купить за 5 мультов. Сейчас во время огурца гостишку и за 20к не найти, а за 5 лямов разве что гнилую избу обоссаного деда купишь», — оценил стример вклад в рост экономики города.

«Суздаль стал самым популярным малым туристическим городом страны и все благодаря мне. Могли бы хоть какой‑то похвалы завезти, но пока я там даже не почетный гражданин», — подытожил он.

В самом Суздале так не считают. В администрации журналистам ответили, что не знают ни о блогере, ни о его роликах.

«О видеоблогере Илье Мэддисоне до вашего запроса нам не было известно, о его публикациях о городе и Дне огурца тоже. Поэтому оценить вклад блогера в популяризацию Дня огурца и города Суздаль невозможно», — сказала замглавы администрации района по внутренней и социальной политике Татьяна Срибная.

Чиновница подчеркнула, что праздник пользуется «огромной популярностью» с тех пор, как был впервые проведен в 2001 году на базе Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

«В 2023 году его посетило чуть больше 12 тыс. человек, в этом году около 14 тыс. человек. Рекорд по посещаемости был установлен в 2012 году — почти 19 тыс. человек», — добавила Срибная.

© Фото: из соцсетей Владимиро-Суздальского музея-заповедника

Судя по статистике поисков Гугла и Яндекса, интерес к локальному празднику действительно вырос за последние 5-6 лет и достиг пика после лета 2022 года. Рост числа запросов обычно наблюдается в середине июля: в Суздале праздник отмечают во вторые или третьи выходные месяца. При этом заметить всплеск запросов в даты, когда выходили видео Мэддисона, не удается.

Google Trends позволяет увидеть рост интереса к теме у зрителей ютуба в дни, когда вышло второе видео Мэддисона (по первому видео данных нет), однако общая статистика поисков в то же время показывает спад интереса к теме.