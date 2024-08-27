Дженна Ортега рассказала, что пробовалась в «Дюну» на роль Зендаи

Звезда «Уэнсдэй» Дженна Ортега рассказала, что шесть лет назад проходила прослушивание для «Дюны» Дени Вильнева. В интервью Buzzfeed актриса поделилась, что была рада встретиться с режиссером, когда проект еще находился в разработке.

«Думаю, я пробовалась в „Дюну“, когда мне было около 15 лет. Я помню, что была большой поклонницей этого фильма и франшизы и была очень рада встретиться с Дени [Вильневым], потому что он — один из моих любимых режиссеров», — призналась Ортега.

По ее мнению, она пробовалась на роль Чани, которую в обоих «Дюнах» сыграла Зендая: «Я думаю, это была Чани. Думаю, это была героиня Зендаи. Но они этого не говорили. Все было очень секретно».