Politico: Эмманюэль Макрон активно пользуется телеграмом

Эмманюэль Макрон оказался активным пользователем мессенджера Telegram, узнало издание Politico. Основатель приложения был задержан в прошлую субботу в Париже.

В понедельник журналисты заметили, что президент Франции «недавно» заходил в приложение. Такая надпись появляется в телеграме, если владелец логинился хотя бы раз в последние несколько суток.

Аккаунт с привязанным личным номером лидера страны показал бывший член Национальной ассамблеи. По информации издания, страницу глава государства завел в первые дни своей президентской кампании.

Более того, обращает внимание Politico, в мессенджере общаются члены парламента страны, кабинета министров, в частности министр внутренних дел Франции, а также чиновники разных уровней. Телеграмом пользуются и в партии Макрона: у ее представителей есть закрытый канал для 150 представителей прессы, а у президента есть публичный канал для 30 тыс. подписчиков, куда дублируются его заявления.

При этом власти также открыто призывают коллег отказаться от иностранных мессенджеров. В ноябре прошлого года тогдашняя премьер-министерка Элизабет Борн запрещала коллегам и аппарату правительства пользоваться WhatsApp, Telegram and Signal, настаивая, что безопасность цифровых сервисов не гарантирована.

В то же время во Франции Telegram имеет репутацию площадки для покупки наркотиков и детского порно, а также распространения пиратского контента. «На протяжении многих лет это была платформа номер один для организованной преступности», — отмечал следователь в беседе с TF1 после задержания Павла Дурова.