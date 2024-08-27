В Кремле считают, что чиновники не должны пользоваться телеграмом в служебных целях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал полной глупостью идею чистить переписки в телеграме после задержания основателя мессенджера Павла Дурова. Представитель Кремля подчеркнул, что чиновники не должны пользоваться мессенджерами в служебной переписке. Его слова передает телеграм-канал «Смотри».

«Чистить переписки — это полная глупость», — ответил Песков на вопрос журналистки о возможном требовании к сотрудникам Администрации президента удалить рабочие сообщения из мессенджера.

«Государственные служащие, по идее, не должны использовать мессенджеры в служебных целях, ибо ни один мессенджер не является надежным с точки зрения информационной безопасности. И Telegram тоже», — добавил пресс-секретарь.

«Мы в администрации в служебных целях ни один мессенджер не используем, потому что это было бы нарушением служебных правил и служебной этики. Поэтому никто никого ничего чистить не призывает», — подчеркнул он.

В воскресенье после задержания Павла Дурова в парижском аэропорту силовиками руководству Минобороны, сотрудникам АП и аппарата правительства пришли поручения удалить служебные переписки из телеграма, сообщал телеграм-канал Baza.

Похожее сообщение опубликовала главный редактор международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

«Что главное в истории с Дуровым? Что все, кто привык пользоваться „телегой“ для чувствительных разговоров/переписок, должны прямо сейчас эти переписки удалить и больше так не делать», — написала она спустя полчаса после поста Baza.