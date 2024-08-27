В России выпустят сериал про Джо Байдена с Дмитрием Дюжевым

Телеканал ТНТ работает над сериалом «Гудбай» о путешествии президента США Джо Байдена по России. Роль президента США исполнит Дмитрий Дюжев. Об этом рассказала «Газета.ру».

Сериал расскажет о Байдене, который прилетает в Россию, чтобы лично разобраться, почему американские санкции не работают. В первый же день он теряет документы, а затем устраивается работать учителем английского, чтобы заработать на билет в США.

«Мне самому очень любопытно увидеть, что получится из нашего смелого эксперимента и смогут ли зрители сразу распознать меня в Байдене и Байдена во мне. Конечно, у нас не документальный проект, в котором важно стопроцентное физическое сходство, для меня самое главное — показать характер своего героя, который, само собой, будет несколько отличаться от реального прототипа в силу специфики жанра», — заявил звезда «Жмурок» и «Бригады».