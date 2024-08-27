Кейт Уинслет сыграет главную роль в сериале A24 «The Spot»

Сегодня в 11:45
Фото: кадр из сериала «Мейр из Исттауна»/HBO

Звезда «Титаника» и «Вечного сияния чистого разума» Кейт Уинслет снимется в новом сериале Hulu от сценариста Эда Соломона и компании A24 «The Spot», передает Variety.

Шоу расскажет о успешном хирурге (Уинслет) и ее муже — школьном учителе, который начинает подозревать, что она может быть ответственна за смерть ребенка.

«Их поиски правды закручиваются в паутину растущих подозрений и темных секретов, проверяя их решимость и их отношения, когда они сталкиваются со скрытой виной и предательством», — гласит описание сериала.

Соломон известен в качестве сценариста «Иллюзии обмана», «Ангелов Чарли», «Людей в черном» и «Невероятных приключений Билла и Теда». Он не только напишет сценарий проекта, но и выступит его шоураннером и исполнительным продюсером.

Уинслет также станет исполнительным продюсером через свою компанию Juggle Productions. A24 займется производством сериала вместе с 20th Television.

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