Продолжение ситкома «Все ненавидят Криса» выйдет 25 сентября

Американский телеканал Comedy Central показал первый кадр из сиквела ситкома «Все ненавидят Криса». Анимационный проект появится в эфире под названием «Все по-прежнему ненавидят Криса» 25 сентября.

Основанный на подростковой биографии комика Криса Рока сериал выходил в эфире CW с 2005 по 2009 год. В 2021-м студии телеканала CBS и стендап-комедианта начали работу над продолжением и через год получили заказ от Comedy Central.

Судя по первому кадру, который опубликовал The Hollywood Reporter, в центре сюжета вновь окажется семья комика, а зрители вновь увидят его взросление в Бруклине.

Отец юмориста Джулиус Рок предстанет перед зрителями в виде добродушного здоровяка, трудоголика и скупердяя. Он вырос в нищете, поэтому знает цену всему до копейки, работает на двух работах, чтобы содержать семью, а в свободные дни берется за третью.

Мама Рошель же умная, волевая и воспитанная женщина, но вспыльчива и раздражительна, особенно во всем, что касается ее детей. Молодой Крис заявлен как ботаник, он хочет казаться крутым, но постоянно оказывается в тени младшего брата и терпит насмешки со стороны сестры и отца.

Известно, что маму и папу Рока озвучат Тичина Арнольд («Обратный отсчет») и Терри Крюс, а молодого Криса — актер Тим Джонсон-младший («Тихоокеанский рубеж»).