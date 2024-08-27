Режиссеры и актеры призвали власти Сербии не экстрадировать активиста Андрея Гнета в Беларусь

Десятки европейских деятелей искусства призвали сербские власти не выдавать активиста Андрея Гнета Беларуси. В открытом письме артисты заявили, что в случае экстрадиции на родину режиссеру грозит «тюремное заключение, пытки и даже смертная казнь». Об этом сообщил The Guardian.

Гнета, который сыграл важную роль в организации союза спортсменов, выступавших против власти Александра Лукашенко, задержали по прибытии в Сербию в прошлом году. Ранее белорусские власти выдали ордер на его арест по обвинению в уклонении от уплаты налогов через Интерпол. Активист утверждает, что обвинения носят политический характер.

Активист провел 7 месяцев в тюрьме в Белграде, после чего в июне был отпущен под домашний арест. 27 августа сербский суд рассмотрит его последнюю апелляцию по этому делу, после того как несколько решений были приняты не в его пользу. Если апелляция провалится, Гнета могут депортировать в любой момент, а вето министра юстиции страны станет последним шансом избежать высылки.

«Он снимал документальные кадры во время протестов в Беларуси в 2020 году и записывал призывы спортсменов к свободным и честным выборам. Его преследуют за это», — говорится в письме, которое подписали французская актриса и президент Европейской киноакадемии Жюльетт Бинош, белорусский нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, российский режиссер Кирилл Серебренников и украинский режиссер Олег Сенцов, который ранее отбывал срок в России.

«Сербские власти должны проконсультироваться с международными правозащитными организациями, которые в данном случае призывают к немедленному освобождению Гнета, подчеркивая, что обвинения политически мотивированы», — заявила польская режиссерка Агнешка Холланд, также подписавшая письмо. «Сейчас для этого режиссера это вопрос жизни и смерти. В случае экстрадиции Андрею грозят пытки, годы в нечеловеческих условиях или еще хуже», — добавила она.

Белорусский актер Митя Савелов, проживающий в Великобритании и инициировавший письмо, заявил, что нет никаких сомнений в том, что режим пользуется Интерполом, требуя ордеров на арест по политическим делам, несмотря на запрет агентства, маскируя их под экономические преступления.

Савелов отметил, что в 2021 году власти Минска пытались выдать ордер на арест политического лидера Светланы Тихановской, которая бежала из страны после подавления протестов в 2020 году.

«Интерпол отказался идти на это, но это обнажило тактику, которую Лукашенко с тех пор неоднократно использовал для преследования белорусских демократических активистов», — сказал Савелов.