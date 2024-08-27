В Тверской области медвежонок выбежал на трассу и собрал пробку

В Тверской области медвежонок выскочил на трассу М-11 и собрал пробку. Видео инцидента опубликовала пресс-служба «Объединенной системы сбора платы».

В ночь на 25 августа животное появилось на участке дороги в районе Торжка. Лесной гость пробрался на проезжую часть через дыру в заборе на 278-м километре и устремился прочь от проезжающих машин. Автомобили сбросили скорость и собрались в длинную колонну за ним.

Пробежав 4 километра, мишка перелез через забор и покинул трассу. Операторы центра управления дорожным движением наблюдали за его движением и вызвали на место аварийного комиссара, который должен был поймать гостя и проводить его обратно в лес. Впрочем, сотрудник не успел добраться до места встречи.