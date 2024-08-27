Oasis официально объявили о воссоединении

Группа Oasis официально объявила о своем долгожданном воссоединении спустя 15 лет после печально известной ссоры за кулисами между братьями Ноэлом и Лиамом Галлахерами.

Анонсы концертов появились в соцсетях коллектива. В 2025 году он выступит в Кардиффе, Эдинбурге, Дублине, Лондоне и Манчестере. В первых трех городах братья дадут по два концерта, а в столице и в своем родном городе — по четыре.

В последний раз Oasis выступали вместе в 2009 году. Группе пришлось отменить выступление на фестивале V из‑за ларингита у Лиама. Ноэл же обвинил брата в злоупотреблении алкоголем и похмелье. Лиам подал на напарника в суд и потребовал извинений, которые вскоре получил.

Однако спустя несколько дней Ноэл заявил об уходе из группы и подчеркнул, что больше не может работать с родственником ни дня. В итоге появились отдельные группы High Flying Birds Ноэла Галлахера и Beady Eye Лиама и других участников Oasis.