Oasis официально объявили о воссоединении

Сегодня в 10:24
Фото: Oasis/YouTube

Группа Oasis официально объявила о своем долгожданном воссоединении спустя 15 лет после печально известной ссоры за кулисами между братьями Ноэлом и Лиамом Галлахерами.

Анонсы концертов появились в соцсетях коллектива. В 2025 году он выступит в Кардиффе, Эдинбурге, Дублине, Лондоне и Манчестере. В первых трех городах братья дадут по два концерта, а в столице и в своем родном городе — по четыре.

В последний раз Oasis выступали вместе в 2009 году. Группе пришлось отменить выступление на фестивале V из‑за ларингита у Лиама. Ноэл же обвинил брата в злоупотреблении алкоголем и похмелье. Лиам подал на напарника в суд и потребовал извинений, которые вскоре получил.

Однако спустя несколько дней Ноэл заявил об уходе из группы и подчеркнул, что больше не может работать с родственником ни дня. В итоге появились отдельные группы High Flying Birds Ноэла Галлахера и Beady Eye Лиама и других участников Oasis.

Слухи о возможном воссоединении авторов «Wonderwall» и «Don’t Look Back in Anger» появились за несколько дней до официального анонса. Издание The Times предположило, что группа может дать сразу 10 концертов на лондонском стадионе «Уэмбли».

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