Мэрайя Кэри потеряла мать и сестру в один день

Мэрайя Кэри подтвердила, что ее мать Патриция и сестра Элисон умерли в один и тот же день, в выходные. Причины смерти членов ее семьи на данный момент неизвестны.

«Мое сердце разбито, после того как я потеряла свою мать в эти выходные. К сожалению, по трагическому стечению обстоятельств в тот же день ушла из жизни моя сестра», — сказала обладательница «Грэмми» в коротком заявлении для People.

«Мне так повезло провести последнюю неделю с мамой перед ее смертью. Я благодарна всем за любовь, поддержку и уважение к моей частной жизни в это тяжелое время», — добавила Кэри.

Отец Кэри, Альфред Рой Кэри, умер в 2002 году от редкой формы рака. Родители певицы развелись, когда ей было три года. В своих мемуарах «Значение Мэрайи Кэри», вышедших в 2020 году, певица рассказала о сложных отношениях с матерью, написав, что их связь «причинила ей много боли и смятения».

«Чтобы сохранить рассудок и душевное спокойствие, мой психотерапевт посоветовал мне буквально переименовать и переосмыслить свою семью. Моя мать стала для меня Пэт, Морган — моим бывшим братом, а Элисон — моей бывшей сестрой… Я должна была перестать ждать, что однажды они чудесным образом станут мамой, старшим братом и старшей сестрой, о которых я фантазировала», — написала певица в книге.

Говоря о своей матери, которую она назвала «очень талантливой» оперной певицей, получившей образование в Джульярде, в интервью Гейл Кинг в 2022 году, Кэри сказала: «Я всегда считала ее заслугой то, что она приобщила меня к музыке».

Однако, как вспоминает исполнительница «Obsessed», ее мать говорила ей, что Мэрайя «должна надеяться», что сможет стать «хотя бы наполовину такой же певицей», какой была Патрисия.

«Произошел явный сдвиг: она заставила меня почувствовать себя соперницей, угрозой. На месте нашей прежней связи вырос другой узел, веревка, связывающая нас благодаря общей биологии и социальным обязательствам. Профессиональная зависть со стороны близких людей — обычное дело, когда ты добиваешься успеха, но когда этот человек твоя мать, и зависть проявляется в таком нежном возрасте, это особенно болезненно», — вспоминала артистка в мемуарах.