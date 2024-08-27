Фрэнсис Форд Коппола не хотел превращать «Мегалополис» в воук-картину и позвал отмененных актеров

Фрэнсис Форд Коппола не хотел делать из «Мегалополиса» прогрессивное голливудское кино и пригласил на площадку отмененных актеров. Об этом решении он рассказал в интервью Rolling Stone.

Среди артистов новой картины легендарного режиссера выделяются Шайя ЛаБаф, Дастин Хоффман и Джон Войт. Певица и бывшая подруга ЛаБафа FKA Twigs обвинила его в сексуализированном насилии и побоях, похожие обвинения в 2017 году были и против Хоффмана со стороны коллег по другим фильмам и театру, а Войт является активным сторонником Дональда Трампа.

Именно об участии последнего создателя «Мегалополиса» спросил журналист. Он предположил, что Коппола не поддерживает взгляды актера.

«Я не хотел, чтобы наше кино считали типичной голливудской воук-постановкой, чтобы оно читало зрителям нотации. В актерском составе есть люди, которые в тот или иной момент были отменены. Были актеры-архиконсерваторы, но были и те, кто крайне прогрессивен в политике. Но мы все вместе работали над одним фильмом. По-моему, получилось интересно», — ответил Коппола.

На вопрос интервьюера подтолкнула позитивная характеристика, которую режиссер дал ЛаБафу.

«Шайя отлично сыграл. Раньше я с ним не работал и не знал, насколько он может накалить отношения между собой и режиссером. В этом он напомнил мне [звезду „Апокалипсиса сегодня“] Денниса Хоппера. Тот тоже мог создать напряжение, и хватало лишь поставить его в кадр, чтобы вышло нечто гениальное», — вспомнил Коппола.

Новая картина режиссера выходит в мировой прокат 27 сентября. В центре ее сюжета находится американская столица Новый Рим, в которой происходит масштабная катастрофа. За судьбу города борются идеалистичный художник Цезарь Катилина и коррумпированный мэр Франклин Цицерон. Первый надеется привести горожан в утопичное будущее, второй стремится сохранить статус-кво и привилегированное положение высшего класса.

До релиза фильма участницы массовки обвинили Копполу в неподобающем поведении на съемочной площадке. Во время работы он пытался поцеловать некоторых из них «исключительно для своего удовольствия».