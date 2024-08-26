Джейсон Айзекс сыграет в триллере «Honey Bunch»

Сегодня в 02:27
Фото: Carlo Paloni / Getty Images

Британский актер Джейсон Айзекс, известный по роли Люциуса Малфоя в серии о Гарри Поттере, сыграет в триллере «Honey Bunch». Об этом сообщил Deadline.

Фильм выпустят режиссеры и сценаристы Мадлен Симс-Фьюер и Дасти Манчинелли («Надругательство»). Они уже завершили съемки проекта. Главные роли в картине исполнили Грейс Гловицки («Земляничный особняк») и Бен Петри («Кто убил BlackBerry»).

Они сыграли супругов, чей брак подвергается испытанию. Когда Диана выходит из комы с фрагментированными воспоминаниями, она и ее муж берутся искать для нее экспериментальное лечение.

Они отправляются в уединенное медучреждение, где девушка подвергается различным сложным процедурам. По мере их прохождения Диана начинает сомневаться в истинных мотивах своего супруга.

В актерский состав ленты вошли Кейт Дики («Варяг», «Ведьма», «Игра престолов»), Индия Браун («Фортитьюд», «Незнакомец», «Вторжение») и Джулиан Ричингс («Чепелуэйт», «Реинкарнация: Пришествие дьявола», «Порочное удовольствие»).

Продюсерами триллера выступили Бекки Йебоа, Ник Фичман, Кевин Крикст, Фрейзер Эш, Уилл Вудс, Тенилл Шоки, Франсуа Даженэ, Адриан Лав и Майк О’Лири. Дистрибуторами картины станут Elevation Pictures, Vertigo Releasing и XYZ.

«Мадлен и Дасти — это абсолютная сила. Мы знали это по их самым ранним короткометражным фильмам, и это подтвердилось их потрясающей дебютной лентой „Надругательство“. Мы очень гордимся тем, что расширяем и углубляем наши отношения с ними в „Honey Bunch“. Этот фильм смелый, изобретательный, бросающий вызов, удивительный и невероятно увлекательный», — отметил Тодд Браун из XYZ.

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