Джейсон Айзекс сыграет в триллере «Honey Bunch»

Британский актер Джейсон Айзекс, известный по роли Люциуса Малфоя в серии о Гарри Поттере, сыграет в триллере «Honey Bunch». Об этом сообщил Deadline.

Фильм выпустят режиссеры и сценаристы Мадлен Симс-Фьюер и Дасти Манчинелли («Надругательство»). Они уже завершили съемки проекта. Главные роли в картине исполнили Грейс Гловицки («Земляничный особняк») и Бен Петри («Кто убил BlackBerry»).

Они сыграли супругов, чей брак подвергается испытанию. Когда Диана выходит из комы с фрагментированными воспоминаниями, она и ее муж берутся искать для нее экспериментальное лечение.

Они отправляются в уединенное медучреждение, где девушка подвергается различным сложным процедурам. По мере их прохождения Диана начинает сомневаться в истинных мотивах своего супруга.

В актерский состав ленты вошли Кейт Дики («Варяг», «Ведьма», «Игра престолов»), Индия Браун («Фортитьюд», «Незнакомец», «Вторжение») и Джулиан Ричингс («Чепелуэйт», «Реинкарнация: Пришествие дьявола», «Порочное удовольствие»).

Продюсерами триллера выступили Бекки Йебоа, Ник Фичман, Кевин Крикст, Фрейзер Эш, Уилл Вудс, Тенилл Шоки, Франсуа Даженэ, Адриан Лав и Майк О’Лири. Дистрибуторами картины станут Elevation Pictures, Vertigo Releasing и XYZ.