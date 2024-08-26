Telegram стал самой скачиваемой соцсетью во Франции на фоне ареста Дурова

Мессенджер Telegram стал самым скачиваемым приложением на устройствах Apple во Франции в категории «Соцсети» на фоне ареста его главы Павла Дурова. Об этом сообщил TechCrunch со ссылкой на Appfigures.

В общем рейтинге популярных приложений во Франции Telegram занял третью строчку. Увеличилось число скачиваний мессенджера и в других странах: в США Telegram сперва стал вторым среди успешных соцсетей, а затем — третьим.

Во всем мире количество загрузок Telegram выросло на 4%. В чарте лучших приложений для устройств Apple в США сервис поднялся с 18-го на 8-е место — это самый высокий результат по меньшей мере с 1 января 2023 года.

Павла Дурова, главу Telegram, задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел из Азербайджана на частном джете вместе с охранником и неизвестной девушкой. Ранее бизнесмена внесли в местный список разыскиваемых лиц и выдали ордер на его задержание на основании предварительного расследования, сообщил телеканал TF1.

Против основателя Telegram могут выдвинуть ряд обвинений: содействие торговле наркотиками, преступлениям против детей, распространению наркотиков и педофильского контента, мошенничеству, терроризму и другим тяжким преступлениям. В деле, в котором он фигурирует, содержится 12 обвинений.