Эмилия Кларк снимется в сериале о холодной войне «PONIES»

Сегодня в 00:41
Фото: Jacopo Raule / Getty Images

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк снимется в сериале «PONIES», посвященном холодной войне в середине 70-х. Об этом сообщил Deadline.

Создателем проекта выступит Сюзанна Фогел, известная по «Бортпроводнице» и фильму «Шпион, который меня кинул». Вместе с ней над шоу будет работать Дэвид Исерсон («Мистер Робот», «Безумцы»).

Исполнительными продюсерами сериала станут Кларк и Джессика Роудс («Острые предметы», «Черное зеркало»). Они расскажут о двух женщинах, которые считаются «лицами, не представляющими интереса» — «ponies» по-английски.

Эти героини, согласно сюжету, работают секретарями в американском посольстве в Москве. Их жизнь кажется совершенно обычной, пока мужей женщин не убивают при загадочных обстоятельствах. После этого девушки становятся оперативниками ЦРУ.

Кларк сыграет персонажа по имени Беа — высокообразованную, говорящую по-русски девушку из семьи советских иммигрантов. Ее подругой будете Твила — девушка из маленького городка, столь же резкая, сколь и бесстрашная.

Вместе им предстоит работать над раскрытием масштабного заговора и разгадкой тайны, которая сделала их вдовами. Кто исполнит роль Твилы, пока не раскрывается. Фогел станет режиссером проекта, Исерсон — шоураннером.

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