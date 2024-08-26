Алекс Вулф, Халле Бейли, Ангус Клауд и университетское братство в тизере-трейлере «Линии»

Сегодня в 23:36
Фото: Rotten Tomatoes Trailers/YouTube

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали тизер-трейлер фильма «Линия» («The Line»), в котором центральные роли исполнили Алекс Вулф («Свинья», «Реинкарнация») и Халле Бейли («Русалочка»).

Вулф сыграл студента, который занимает одно из лидирующих мест в университетском братстве «Каппа Ню Альфа». Он считает, что его «братья» буквально определяют будущее колледжа и США.

Герой заводит друзей и полезные контакты, веселится с приятелями и наслаждается жизнью и имеющейся у него властью. Однажды парень встречает девушку, в которую, кажется, влюбляется. Ее сыграла Бейли.

Лента выйдет в кинопрокат 18 октября. Она описывается как «история о взрослении, исследующая моральную неоднозначность верности традициям через жизнь второкурсница колледжа, пеереживающего муки культуры студенческого братства».

Режиссером картины выступил Итан Бергер, он же написал сценарий. В актерский состав фильма вошли Льюис Пуллман, Остин Абрамс и Ангус Клауд. Для Клауда «Линия» стала одним из последних фильмов.

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