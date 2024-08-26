Женщина погибла в первый день фестиваля Burning Man

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Посетительница Burning Man в штате Невада умерла в первый день фестиваля. Об этом сообщается в блоге организаторов.

Burning Man стартовал утром 25 августа. Уже в 11.29 по местному времени женщину нашли без сознания, спасти ей жизнь медикам не удалось. Организаторы выразили соболезнования семье и близким.

Причина смерти женщины устанавливается. Ее имя и фамилия не раскрываются.

Burning Man-2024 продлится до 2 сентября.