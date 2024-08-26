Женщина погибла в первый день фестиваля Burning Man

Посетительница Burning Man в штате Невада умерла в первый день фестиваля. Об этом сообщается в блоге организаторов.
Burning Man стартовал утром 25 августа. Уже в 11.29 по местному времени женщину нашли без сознания, спасти ей жизнь медикам не удалось. Организаторы выразили соболезнования семье и близким.
Причина смерти женщины устанавливается. Ее имя и фамилия не раскрываются.
Burning Man-2024 продлится до 2 сентября.
В 2023 году на Burning Man умер 32-летний посетитель Леон Риз. Его нашли без признаков жизни.