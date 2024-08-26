Жительницы Уфы пожаловались на камеры в кабинете у гинеколога. У главврача нашлось объяснение

Сегодня в 21:55
Фото: Elen Sher/Unsplash

В соцсетях появилось видео из кабинета гинеколога больницы № 21 в Уфе. Горожанки забеспокоились, что кадры могут попасть в сеть, но главврач объяснил это мерами безопасности.

Авторка видео оказалась в больнице в начале августа. Она рассказала, что перед поступлением ей дали на подпись документы, в том числе «согласие на видеосъемку». Сотрудница больницы заявила ей, что запись ведется только в коридорах, но камера оказалась установлена в кабинете гинеколога и других врачей.

Главный врач больницы № 21 Радик Надыргулов назвал пост «недостоверной информацией». По его словам, камеры установлены для безопасности и в соответствии с постановлением правительства об антитеррористических мерах на объектах Минздрава.

«Обзор камеры при монтаже исключает возможность съемки пациента в ходе его осмотра, это обязательное положение реализовано и в смотровом кабинете врача акушера-гинеколога. Доступ к данным видеосъемки жестко ограничен и может предоставляться только по соответствующему постановлению правоохранительных органов и суда», — написал Надыргулов.

Комментарий с таким же текстом появился под постом в видео жительницы Уфы. Минздрав РФ ситуацию не комментировал.

Подробности по теме
Минздрав подготовил методички для общения с женщинами, решившимися на аборт
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами