Спортсменов из КНДР подвергли идеологической проверке после фото с олимпийцами из Южной Кореи

Теннисистов из Северной Кореи подвергли на родине идеологической проверке, после того как они сделали совместную фотографию с южнокорейскими и китайскими спортсменами. Об этом написал Telegraph.

Снимок с участием атлетов-призеров турнира по настольному теннису стал одним из самых популярных на прошедших Олимпийских играх в Париже. Его называли в сети воплощением «истинного духа Олимпиады».

Фотографирование состоялось из‑за традиции, заведенной спонсором соревнований — компанией Samsung. Она дарила призерам Игр смартфоны-раскладушки и просила их сделать на них селфи с соперниками сразу после награждения.

Северокорейские спортсмены Ли Чжон Сик и Ким Кум Ен, завоевавшие серебряные медали, выполнили эту просьбу, но теперь могут быть наказаны за это. Властям КНДР не понравилось, что атлеты улыбались на получившихся снимках.

Теннисистов отправили на процедуру «очищения». Ее в три этапа проведет Министерство спорта страны. «Устранение» влияния несоциалистической культуры займет, по данным СМИ, около месяца.