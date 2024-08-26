IKEA запустит маркетплейс для продажи товаров, бывших в употреблении

Мебельный концерн IKEA запустит маркетплейс под названием IKEA Preowned, на котором будут продавать бывшие в употреблении товары бренда. Об этом сообщил ТАСС.

Платформа в тестовом режиме будет работать уже в 2024 году в Мадриде и Осло. Позднее она станет доступна по всему миру. «Мы давно мечтали об этом», — отметил главный исполнительный директор Ingka Group Йеспер Бродин.

В прошлом IKEA уже продавала мебель секонд-хенд, но маркетплейс позволит клиентам самостоятельно перепродавать товары для дома. Площадка станет конкурентом американскому интернет-магазину eBay.