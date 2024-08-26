Netflix показал трейлер продолжения четвертого сезона «Эмили в Париже»

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер второй части четвертого сезона сериала «Эмили в Париже». Она выйдет на стриминговом сервисе 12 сентября.

Ролик показывает главную героиню шоу в заснеженных альпийских пейзажах. Эмили признается своему спутнику, что чувствует себя, будто попала в кинофильм «Звуки музыки» с Джули Эндрюс.

Однако беззаботная жизнь Эмили вскоре закончится: девушке по-прежнему предстоит делить Габриеля с его бывшей возлюбленной Камиль. Та вынашивает ребенка повара и, похоже, все еще не оставляет надежды на воссоединение с мужчиной.

Тем временем на работе у Эмили появляется другая американка. Она, как и когда‑то Эмили, проникается французским стилем, налаживает непростые отношения с Сильвией и обустраивается в Париже.

Бизнес вынуждает Эмили уехать в рабочую поездку в Италию. Там девушка проводит время с обаятельным предпринимателем Марчелло. «Это не первый раз, когда ты смешиваешь бизнес и удовольствие», — комментирует ситуацию Сильвия.

Эмили же в трейлере признается, что ей нужен был перерыв от Парижа и привычной жизни. Судя по ролику, героиня не говорит о своем внезапном путешествии Габриелю.

Сериал «Эмили в Париже» дебютировал в октябре 2020 года. Его сюжет рассказывает о молодой американке Эмили Купер, которая переезжает в Париж для работы в люксовом маркетинговом агентстве.

Французы раскритиковали шоу за стереотипы. По мнению критиков, кроме классических штампов и клише с видами на Эйфелеву башню, багеты и круассаны, создатели показали французов ленивыми, вечно опаздывающими и флиртующими, а также сексистами.