Notion перестанет работать в РФ с 9 сентября

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Сервис для создания баз данных и заметок Notion отключит российские аккаунты 9 сентября. Пользователям пришли уведомления на электронные почты, сообщает «Осторожно, новости».

Прекращение работы в РФ Notion объяснил санкциями санкциями США и принес извинения пользователям. Чтобы не потерять данные, пресс-служба сервиса посоветовала перенести их на другие платформы.

После 9 сентября пользователи из РФ потеряют доступ к своим аккаунтам и функционалу Notion, несмотря на подписку.

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