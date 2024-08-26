Notion перестанет работать в РФ с 9 сентября

Сервис для создания баз данных и заметок Notion отключит российские аккаунты 9 сентября. Пользователям пришли уведомления на электронные почты, сообщает «Осторожно, новости».
Прекращение работы в РФ Notion объяснил санкциями санкциями США и принес извинения пользователям. Чтобы не потерять данные, пресс-служба сервиса посоветовала перенести их на другие платформы.
После 9 сентября пользователи из РФ потеряют доступ к своим аккаунтам и функционалу Notion, несмотря на подписку.
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Жалобы пользователей Notion на блокировки появлялись еще в 2022 году, но сервис никак не комментировал это. С началом спецоперации исчезла возможность оплаты с российских карт, но возможность пользоваться сервисом оставалась.