Мошенники запустили рассылку с просьбой помочь Дурову и предлагают перейти на их «безопасный ресурс»

После задержания основателя Telegram Павла Дурова мошенники создали новые схемы обмана пользователей. На них обратило внимание Роскачество и «Лаборатория Касперского», передают ТАСС и «Интерфакс».

Злоумышленники под видом службы поддержки мессенджера предлагают пользователям «сохранить личные данные» и перенести их на «безопасный ресурс», пишет ТАСС. Жертвам обмана присылают ссылку, на которой нужно указать данные для входа в аккаунт. Таким образом мошенники угоняют аккаунт, а пользователь теряет доступ к своим перепискам, фото и видео.

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили почтовую спам-рассылку на английском языке. Злоумышленники выдают себя за правозащитников, которые «стремятся обеспечить свободу Павла Дурова и защитить права людей во всем мире», и просят перевести деньги в криптовалюте.

Как отмечают в компании, мошенники меняют формулировки и названия своих якобы правозащитных организаций для обхода фильтров, используют синонимы вроде «помочь» и «поддержать» (help и support), «пожертвовать» и «собрать» (donate и raise). Рассылка появилась уже на следующий день после задержания Дурова, отметил руководитель группы защиты от почтовых угроз в «Лаборатории Касперского» Андрей Ковтун.