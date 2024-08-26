Британка отметила 102-й день рождения прыжком с парашютом

Жительница Великобритании Манетт Бейли отметила свой 102-й день рождения, прыгнув с парашютом. Об этом сообщили Telegraph и The Guardian.

Ветеран Второй мировой войны стала старейшей в стране парашютисткой. Она спрыгнула с самолета на высоте более 2 километров. Прыжок Бейли совершила в тандеме на территории Восточной Англии.

«Вы всегда должны искать что‑то новое», — прокомментировала женщина. Она призналась, что прыжок с парашютом был «немного страшным» и заставил ее зажмуриться. «Это было как в тумане», — вспоминала Бейли.

«Я просто хочу, чтобы другие люди, которые приближаются к 80 и 90, не сдавались ни в чем. Просто продолжайте жить. Я действительно не испытываю страха, он бесполезен», — отметила Манетт.

Бейли призналась, что к прыжку с парашютом ее подтолкнула история о 85-летнем мужчине, отце подруги Манетт, который совершил то же самое. «Если 85-летний мужчина может это сделать, и я могу», — пояснила британка.

«Мне так повезло, что я в хорошей физической форме, и я должна что‑то с этим делать, в этом вся суть. Я не могу просто тратить время впустую, другие люди страдают от артрита, а я нет», — добавила Манетт.

С парашютизмом Бейли ранее была связана опосредованно: ее муж служил в десанте. Сама Манетт во время Второй мировой выступала членом Женской вспомогательной службы ВМС.

Прыжок с парашютом долгожительница совершила не просто так. С его помощью она собрала деньги для трех благотворительных организаций — более 10 тыс. фунтов стерлингов (более 1,2 млн рублей) ушли на нужды Восточноанглийской санитарной авиации, Ассоциации по борьбе с заболеваниями двигательных нейронов и клуба бывших военнослужащих деревень Бенхолл и Стернфилд.

Инициативу Манетт поддержал в том числе принц Уэльский. Он отправил женщине письмо перед ее днем рождения. «Мы с Кэтрин слышали, что на следующей неделе вы отметите свой 102-й день рождения прыжком с парашютом! Мы не удивлены, узнав, что вы отпраздновали свое 100-летие, участвуя в гонках на Ferrari», — написал принц Уильям. Также британку поддержали опытные парашютисты.

Сама Бейли отметила, что хотела отблагодарить санитарную авиацию: она спасла жизнь ее сыну. На вопрос, в чем секрет ее долгой и полноценной жизни, Манетт ответила: «Это общество, друзья и пребывание среди людей».