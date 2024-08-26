Британка отметила 102-й день рождения прыжком с парашютом

Жительница Великобритании Манетт Бейли отметила свой 102-й день рождения, прыгнув с парашютом. Об этом сообщили Telegraph и The Guardian.
Ветеран Второй мировой войны стала старейшей в стране парашютисткой. Она спрыгнула с самолета на высоте более 2 километров. Прыжок Бейли совершила в тандеме на территории Восточной Англии.
«Вы всегда должны искать что‑то новое», — прокомментировала женщина. Она призналась, что прыжок с парашютом был «немного страшным» и заставил ее зажмуриться. «Это было как в тумане», — вспоминала Бейли.
«Я просто хочу, чтобы другие люди, которые приближаются к 80 и 90, не сдавались ни в чем. Просто продолжайте жить. Я действительно не испытываю страха, он бесполезен», — отметила Манетт.
Бейли призналась, что к прыжку с парашютом ее подтолкнула история о 85-летнем мужчине, отце подруги Манетт, который совершил то же самое. «Если 85-летний мужчина может это сделать, и я могу», — пояснила британка.
«Мне так повезло, что я в хорошей физической форме, и я должна что‑то с этим делать, в этом вся суть. Я не могу просто тратить время впустую, другие люди страдают от артрита, а я нет», — добавила Манетт.
С парашютизмом Бейли ранее была связана опосредованно: ее муж служил в десанте. Сама Манетт во время Второй мировой выступала членом Женской вспомогательной службы ВМС.
Прыжок с парашютом долгожительница совершила не просто так. С его помощью она собрала деньги для трех благотворительных организаций — более 10 тыс. фунтов стерлингов (более 1,2 млн рублей) ушли на нужды Восточноанглийской санитарной авиации, Ассоциации по борьбе с заболеваниями двигательных нейронов и клуба бывших военнослужащих деревень Бенхолл и Стернфилд.
Инициативу Манетт поддержал в том числе принц Уэльский. Он отправил женщине письмо перед ее днем рождения. «Мы с Кэтрин слышали, что на следующей неделе вы отметите свой 102-й день рождения прыжком с парашютом! Мы не удивлены, узнав, что вы отпраздновали свое 100-летие, участвуя в гонках на Ferrari», — написал принц Уильям. Также британку поддержали опытные парашютисты.
Сама Бейли отметила, что хотела отблагодарить санитарную авиацию: она спасла жизнь ее сыну. На вопрос, в чем секрет ее долгой и полноценной жизни, Манетт ответила: «Это общество, друзья и пребывание среди людей».
«Занимайтесь делом, интересуйтесь всем, будьте добры к окружающим и позволяйте им быть добрыми к вам. И не забывайте веселиться», — посоветовала она.