СК признал насильственным возвращение Седы Сулеймановой в Чечню

Следственный комитет РФ признал насильственным возвращение силовиками 26-летней Седы Сулеймановой в Чечню. Об этом сообщила кризисная группа «СК SOS»*, получившая письмо от ведомства, обратил внимание Forbes.

В связи с исчезновением Сулеймановой, бежавшей от родственников, СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Как пишет «СК SOS», недавно стало известно, что во время одного из допросов по делу об исчезновении девушки ее жених Станислав Кудрявцев увидел в документах формулировку о том, что ее увезли из Петербурга в Чечню против воли «неустановленные сотрудники правоохранительных органов республики».

Правозащитники в феврале заявляли, что Сулейманова могла быть убита, но не утверждали этого из‑за неимения достаточного количества данных. Родственники девушки, в свою очередь, утверждают, что девушка снова сбежала.

В августе прошлого года 26-летнюю уроженку Чечни задержали полицейские и увезли из Петербурга в республику по подозрению в краже украшений у матери, утверждали сотрудники центра. Они опасались, что сбежавшей от родителей девушке может грозить убийство чести. В марте СК возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения девушки.