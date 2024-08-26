Павлу Дурову предъявили 12 обвинений

Павлу Дурову предъявлено обвинение в 12 преступлениях, сообщили РИА «Новости» в прокуратуре Парижа. Бизнесмен может остаться под стражей до 28 августа.
РБК опубликовал заявление прокуратуры Парижа. В нем перечислены статьи, по которым подозревают Дурова:
- соучастие в администрировании онлайн-платформы для проведения незаконных сделок организованных групп;
- отказ передать по запросам правоохранительных органов информацию или документы, необходимые для проведения расследования;
- соучастие в хранении и распространении порнографического контента с неосвершеннолетними;
- соучастие в распространении наркотиков;
- соучастие в киберпреступлениях;
- соучастие в мошенничестве;
- участие в сообществе с целью совершения преступления или правонарушения, наказуемого заключением не менее чем на 5 лет;
- отмывание денег, полученных преступным путем;
- незаконное предоставление криптографических услуг и инструментов для обеспечения конфиденциальности.
Дело против Дурова было открыто 8 июля, добавили в прокуратуре.
Ранее президент Франции прокомментировал арест Дурова. Эмманюэль Макрон завил, что дело главы Telegram «ни в коем случае не политическое», а страна «более всего привержена свободе выражения и коммуникации».