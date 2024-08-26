Павлу Дурову предъявили 12 обвинений

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Павлу Дурову предъявлено обвинение в 12 преступлениях, сообщили РИА «Новости» в прокуратуре Парижа. Бизнесмен может остаться под стражей до 28 августа.

РБК опубликовал заявление прокуратуры Парижа. В нем перечислены статьи, по которым подозревают Дурова:

соучастие в администрировании онлайн-платформы для проведения незаконных сделок организованных групп;

отказ передать по запросам правоохранительных органов информацию или документы, необходимые для проведения расследования;

соучастие в хранении и распространении порнографического контента с неосвершеннолетними;

соучастие в распространении наркотиков;

соучастие в киберпреступлениях;

соучастие в мошенничестве;

участие в сообществе с целью совершения преступления или правонарушения, наказуемого заключением не менее чем на 5 лет;

отмывание денег, полученных преступным путем;

незаконное предоставление криптографических услуг и инструментов для обеспечения конфиденциальности.

Дело против Дурова было открыто 8 июля, добавили в прокуратуре.