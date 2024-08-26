Павлу Дурову предъявили 12 обвинений

Сегодня в 19:10
Фото: Du Rove’s Channel/Telegram

Павлу Дурову предъявлено обвинение в 12 преступлениях, сообщили РИА «Новости» в прокуратуре Парижа. Бизнесмен может остаться под стражей до 28 августа.

РБК опубликовал заявление прокуратуры Парижа. В нем перечислены статьи, по которым подозревают Дурова:

  • соучастие в администрировании онлайн-платформы для проведения незаконных сделок организованных групп;
  • отказ передать по запросам правоохранительных органов информацию или документы, необходимые для проведения расследования;
  • соучастие в хранении и распространении порнографического контента с неосвершеннолетними;
  • соучастие в распространении наркотиков;
  • соучастие в киберпреступлениях;
  • соучастие в мошенничестве;
  • участие в сообществе с целью совершения преступления или правонарушения, наказуемого заключением не менее чем на 5 лет;
  • отмывание денег, полученных преступным путем;
  • незаконное предоставление криптографических услуг и инструментов для обеспечения конфиденциальности.

Дело против Дурова было открыто 8 июля, добавили в прокуратуре.

Ранее президент Франции прокомментировал арест Дурова. Эмманюэль Макрон завил, что дело главы Telegram «ни в коем случае не политическое», а страна «более всего привержена свободе выражения и коммуникации».

Подробности по теме
Павла Дурова задержали в Париже. Ему грозит 20 лет тюрьмы
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами