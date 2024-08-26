The Times: в Италии оперу «Богема» Пуччини сократили вдвое для «поколения тиктока»

В итальянском городе Перуджа в сентябре представят адаптированную версию оперы «Богема» Джакомо Пуччини. Произведение сократили вдвое для привлечения «поколения тиктока», написал The Times.

Оперу переработал тенор Джанлука Терранова. Он ускорил исполнение сопрановых арий и сократил представление до 1,5 часов, хотя классическая версия «Богемы» длится около 2 часов 40 минут.

По мнению Террановы, новая версия шедевра Пуччини сможет привлечь молодую аудиторию, а также людей, которые не ходят в оперу или не готовы слушать ее в течение долгого времени.

Вариант Террановы включает в себя пояснения рассказчика, которые делают сюжет понятнее для зрителей. Текст этих вставок написал сам музыкант — его будет читать одна из героинь оперы, актриса Музетта.

Роль поэта Рудольфа в постановке исполнит сам Терранова. Он уверен, что Пуччини оценил бы модернизацию «Богемы». Композитору, как считает певец, понравилось бы, что его работа дошла до широкой аудитории.

Терранова утверждает, что сокращенную оперу смогут ставить в том числе небольшие театры. Постановка будет, как говорит музыкант, более дешевой, чем оригинальный вариант. Это позволит возродить провинциальные театры, надеется он.

Однако краткую версию «Богемы» оценили не все. Музыкальный критик Альберто Маттиоли заявил, что «Богема» — идеальная опера, в которую нельзя вносить изменения.